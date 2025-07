concluso il cantiere via roma riaperta alle auto

La strada è tornata a pulsare di vita, pronta ad accogliere cittadini e visitatori in un ambiente più moderno e sostenibile, simbolo di progresso e innovazione per tutta la comunità.

Dopo settimane di lavori intensi e complessi, è stata riaperta via Roma, il cuore pulsante della viabilità cittadina. Un risultato che segna un traguardo importante, raggiunto in tempi record grazie all’impegno di tutta la squadra di lavoro. L’intervento, infatti, fa parte di un grande progetto di teleriscaldamento geotermico che coinvolgerà oltre il 70% del territorio comunale, con un investimento totale di circa 30 milioni di euro. La strada è stata interessata da un’opera molto impegnativa: è stata scavata una lunga e profonda ’trincea’ per installare la rete di teleriscaldamento, ma anche per bonificare e sostituire completamente la vecchia rete idrica e alcuni stacchi fognari. 🔗 Leggi su Lanazione.it