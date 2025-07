Guida TV Sky Cinema e NOW | Reagan | Un Presidente sotto i riflettori Venerdi 11 Luglio 2025

Stasera, venerdì 11 luglio 2025, preparatevi a un viaggio tra emozioni e storytelling di qualità con Sky Cinema e NOW. La serata promette grandi emozioni: prime visioni, classici indimenticabili, thriller mozzafiato e commedie scoppiettanti. Tra i tanti appuntamenti, non perdete Reagan: Un Presidente sotto i riflettori su Sky Cinema Uno HD alle 21.15, un biopic imperdibile che svelerà il lato più umano e determinato del leader americano, lasciandovi senza fiato.

