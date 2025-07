Scacco alla gang dell’oro Arrestato in Germania l’ultimo dei latitanti

Dopo mesi di indagini e una lunga caccia internazionale, la gang dell’oro si avvia finalmente al suo epilogo: l’ultimo latitante è stato catturato a Monaco di Baviera. L’operazione "Lancia d’Argento" dimostra ancora una volta l’efficacia della cooperazione tra le forze di polizia europee, sottolineando come il lavoro di squadra possa portare alla giustizia. La giustizia italiana può ora tirare un sospiro di sollievo, ma la lotta contro la criminalità continua senza sosta.

di Gaia Papi AREZZO Operazione "Lancia d’Argento": la lunga caccia al componente fuggitivo della banda si è chiusa nei giorni scorsi in Germania, a Monaco di Baviera. L’uomo, cittadino romeno e destinatario di un mandato di arresto Europeo emesso dal Gip di Arezzo, è stato individuato e bloccato dalle autorità tedesche grazie al coordinamento tra il servizio per la cooperazione internazionale di Polizia e il sistema S.I.Re.N.E., che ha permesso il tracciamento e la localizzazione del ricercato a livello europeo. Era sfuggito agli arresti del 24 aprile scorso, quando quattro suoi connazionali erano stati catturati in Romania nell’ambito dell’operazione "Lancia d’Argento", condotta dalla Polizia di Stato e dai Carabinieri di Arezzo, con il supporto del servizio centrale operativo e delle autorità rumene. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Scacco alla gang dell’oro. Arrestato in Germania l’ultimo dei latitanti

