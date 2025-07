Sinner-Djokovic oggi Wimbledon 2025 | orario seconda semifinale tv programma streaming

Prepariamoci a vivere un emozionante duello a Wimbledon 2025! Oggi, venerdì 11 luglio, il Centre Court sarà teatro della seconda semifinale maschile tra l’italiano Jannik Sinner e il campione Novak Djokovic. Un match imperdibile che promette scintille e grandi emozioni. L’appuntamento è alle 14.30 in Italia, con la diretta tv e streaming pronti a offrirvi ogni dettaglio di questa sfida epica. Resta sintonizzato, perché il meglio deve ancora arrivare!

Oggi, venerdì 11 luglio, nella seconda semifinale del tabellone di singolare maschile di Wimbledon 2025, si affronteranno il numero 1 del seeding e del mondo, l’azzurro Jannik Sinner, e la testa di serie numero 6, il serbo Novak Djokovic. Il match sarà il secondo del programma, che si aprirà alle ore 14.30 italiane, sul Centre Court, e si giocherà dopo l’altra semifinale, che vedrà fronteggiarsi lo statunitense Taylor Fritz e lo spagnolo Carlos Alcaraz: sarà la decima sfida tra Sinner e Djokovic sul circuito maggiore, con l’azzurro in vantaggio per 5-4. La seconda semifinale di Wimbledon 2025, tra Jannik Sinner ed il serbo Novak Djokovic, sarà trasmessa in diretta tv da Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203) e Sky Sport 4K (213), mentre la diretta streaming sarà garantita da Sky Go e NOW, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale del match. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Sinner-Djokovic oggi, Wimbledon 2025: orario seconda semifinale, tv, programma, streaming

