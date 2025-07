Italia-Spagna oggi Europei calcio femminile 2025 | orario programma tv streaming

Oggi, venerdì 11 luglio, allo stadio Wankdorf di Berna, si affrontano Italia e Spagna in una sfida cruciale ai Campionati Europei di calcio femminile 2025. Le azzurre, toste e determinate, sfidano le campionesse del mondo con l’obiettivo di conquistare i quarti di finale. Un match ad alto tasso di emozioni, visibile in streaming e in diretta tv, che promette suspense e sorprese fino all’ultimo minuto.

L'esame più duro. Oggi, venerdì 11 luglio, si gioca allo stadio Wankdorf di Berna Italia-Spagna, ultima partita valida per la terza giornata dei Campionati Europei 2025 di calcio femminile. Sfida proibitiva per le azzurre, pronte a confrontarsi con le Campionesse del Mondo in carica con la speranza di poter staccare il biglietto per i quarti di finale. Ricordiamo a tal proposito la situazione nel raggruppamento B: le ragazze di Andrea Soncin, pareggiando contro il Portogallo, si sono portate al secondo posto con 4 punti, tre in più rispetto alle lusitane, terze davanti al Belgio. Le iberiche invece viaggiano a punteggio pieno.

