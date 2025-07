’Music & Wine’ a bordo piscina La melodia italiana in scena

Preparatevi a un'esperienza indimenticabile sotto il cielo stellato di Marina di Grosseto: questa sera alle 21.15, le Terme Marine Leopoldo II ospitano il 35° Festival Internazionale "Music & Wine", un viaggio tra musica, eleganza e sapori italiani. Tra note di opera, operetta e canzone d’autore, protagonisti assoluti saranno tre artisti di fama, pronti a incantare il pubblico con la loro maestria. La magia della melodia italiana sta per iniziare...

SarĂ una serata nel segno della grande musica e dell'eleganza quella in questa sera alle 21.15 alle Terme Marine Leopoldo II di Marina di Grosseto, dove fa tappa il 35° Festival Internazionale "Music & Wine". Il concerto celebra l'anima melodica dell'Italia tra opera, operetta e canzone d'autore. Protagonisti di questo viaggio musicale saranno tre interpreti di assoluto livello: il soprano Rebecca Brusamonti, il baritono Alessio Verna (nella foto) e la pianista Angiolina Sensale, che guiderĂ anche il pubblico in brevi introduzioni all'ascolto, per accompagnare e valorizzare ogni brano. Il programma, dal titolo "La melodia italiana fra opera, operetta e canzoni", è un omaggio alla voce come strumento espressivo supremo.