case senza acqua e gas via libera alla nuova rete

Via di Triozzi basso, arrivano acqua e gas. La giunta ha dato il via libera a un atto che permette l’estensione della rete idrica e della rete gas in quest’area pedecollinare dove venti famiglie erano in attesa da tempo dell’allacciamento. A più riprese, negli anni, avevano protestato, chiesto, e poi ancora avanzato al Comune la richiesta di essere collegati ai servizi, in modo da non dover fare ricorso a pozzi o bomboloni di gpl. "Con questo duplice intervento riusciamo a dare un segnale concreto ai cittadini della zona, che da anni erano in attesa di risposta – ha detto il vicesindaco Yuna Kashi Zadeh – garantire l’accesso a questi servizi essenziali è un atto di responsabilità verso la comunità, un investimento sulla qualità della vita dei residenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it