Notti del vino a Todi Due giorni dedicati alla Doc

Se siete appassionati di enologia e desiderate scoprire i tesori vitivinicoli di Todi, non potete perdere le “Notti del Vino” in programma venerdì 11 luglio. Un'occasione unica per immergersi nelle eccellenze della DOC Todi, tra degustazioni, eventi culturali e incontri con i produttori locali. Due giorni dedicati alla valorizzazione del territorio e delle sue tradizioni vinicole, pronti a trasportarvi in un viaggio sensoriale tra vigne e sapori autentici.

TODI - Venerdì 11 luglio: è la data delle " Notti del vino " a Todi, il nuovo format di promozione dei territori con vocazione enologica ideato dall'associazione nazionale delle Città del Vino, di cui Todi fa parte insieme ad altri 500 comuni italiani, di cui 13 umbri. L'iniziativa si articola in un calendario di eventi che nell'arco temporale compreso fra il 21 giugno, Solstizio d'Estate, e il 22 settembre, Equinozio d'Autunno, accompagneranno gli enoturisti in un viaggio in cui territorio e vino diventano protagonisti con degustazioni accompagnate da attività ed eventi culturali e musicali. La tappa di Todi vedrà protagoniste una decina di cantine che, negli spazi della terrazza inferiore del Nido dell'Aquila, proporranno direttamente in degustazione una selezione delle proprie produzioni.

#intrasferta - LE NOTTI DEL VINO @ Todi Venerdì 11 luglio vi diamo appuntamento alla Terrazza Inferiore del Nido dell'Aquila per una splendida serata insieme alle altre cantine del nostro territorio Vai su Facebook

