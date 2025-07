Dove vedere in tv Italia-Turchia Nations League volley femminile 2025 | orario programma streaming

Se sei un appassionato di volley femminile, non puoi perderti l’attesa sfida tra Italia e Turchia nella Nations League 2025. Sabato 12 luglio alle 19.00, le azzurre scenderanno in campo ad Apeldoorn per un match cruciale nella fase preliminare. Dopo aver già conquistato la qualificazione alla Final Eight, questa partita rappresenta un’occasione d’oro per consolidare la leadership e continuare a sognare il podio. Scopri dove vederla in TV e streaming!

L’Italia affronterà la Turchia nella giornata di sabato 12 luglio (ore 19.00): dopo aver sconfitto il Belgio e la Serbia, le azzurre torneranno in campo ad Apeldoorn (Paesi Bassi) per disputare il penultimo incontro della fase preliminare della Nations League di volley femminile. Le Campionesse Olimpiche hanno già staccato il biglietto per la Final Eight del prestigioso torneo internazionale itinerante, ma questo incontro è di fondamentale importanza nella lotta per il primo posto. A guidare il sestetto del CT Julio Velasco saranno l’opposto Paola Egonu, la palleggiatrice Alessia Orro, le centrali Anna Danesi e Sarah Fahr, la schiacciatrice Myriam Sylla, il libero Monica De Gennaro. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Dove vedere in tv Italia-Turchia, Nations League volley femminile 2025: orario, programma, streaming

Obiettivo Finals! La Nazionale femminile di pallavolo è nei Paesi Bassi per disputare la week 3 della Nations League, da domani fino a domenica 13 luglio. Scopri il programma dei match qui http://bit.ly/4eDxjnz Federazione Italiana Pallavolo Vai su Facebook

