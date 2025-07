Ospedale donato un macchinario | Evitata la soppressione del servizio

L'ospedale di Volterra ha ricevuto un importante dono dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra: un innovativo microscopio endoteliale per il reparto oculistica, che consente analisi rapide e di alta precisione. Questa generosa donazione ha evitato la soppressione di un servizio fondamentale, rafforzando l'impegno del nosocomio nel garantire cure di qualità ai cittadini. "Il macchinario si affianca al Biometro ottico computerizzato che abbiamo donato circa tre anni fa," afferma Roberto Pepi, presidente della Fondazione Crv, “per completare il percorso d’intervento

La Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra ha donato al reparto oculistica dell’ospedale di Volterra, Perseus, un microscopio endoteliale, che permette l’analisi dell’endotelio corneale in modo rapido e con immagini di ottima qualitĂ . "Il macchinario si affianca al Biometro ottico computerizzato che abbiamo donato circa tre anni fa – afferma Roberto Pepi presidente della Fondazione Crv – andando così a completare il percorso d’intervento alle cataratte. Grazie al costante dialogo con il dottor Michele Palla, abbiamo scongiurato la soppressione di un servizio importante, in quanto a causa di un guasto al macchinario, la popolazione interessata dalla patologia, in gran parte anziana, si sarebbe dovuta recare con grande disagio a Pontedera per l’iter di preospedalizzazione, invece nell’arco di pochi mesi il servizio è stato ripristinato. 🔗 Leggi su Lanazione.it