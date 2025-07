allarme vespa velutina altri nidi a san concordio mi hanno punta due volte

L’allarme Vespa Velutina torna a scuotere il quartiere di San Concordio, dove la minaccia dei suoi nidi si fa sempre più concreta. Dopo due interventi dei Vigili del Fuoco in soli due giorni, la preoccupazione tra i residenti cresce, soprattutto dopo le recenti punture che hanno colpito due cittadini. Con il supporto del gruppo volontari Garfagnana Vespa Velutina, le autorità cercano di contenere questa invasione e proteggere la comunità da un pericolo reale e crescente.

C’è preoccupazione nel quartiere di San Concordio per l’invasione della vespa velutina, il pericoloso calabrone asiatico responsabile di diversi episodi allarmanti. In appena due giorni, i Vigili del Fuoco sono stati costretti infatti a intervenire due volte per eliminare i nidi segnalati dai residenti, grazie anche alla collaborazione con il gruppo volontari Garfagnana Vespa Velutina, che ha fornito indicazioni cruciali su come individuare i nidi e costruire trappole, oltre ad aver effettuato numerosi interventi di sanificazione proprio a S. Concordio. A lanciare l’allarme è stato un episodio particolarmente grave: la signora Franca Giorgi, residente in via Teresa Bandettini 138, è stata punta due volte da questi insetti, rischiando uno choc anafilattico. 🔗 Leggi su Lanazione.it