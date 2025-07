La lezione di Srebrenica e l’Europa smemorata sull’Ucraina

La commemorazione del trentennale di Srebrenica al Parlamento europeo è un doloroso monito sulla brutalità umana e l'obbligo di memoria. Roberta Metsola ha ricordato con fermezza le atrocità compiute, mentre due sopravvissuti, Almasa e Almir Salihovi?, hanno condiviso il peso di quella tragedia. In un mondo che sembra dimenticare troppo in fretta, questa riflessione ci invita a non abbassare mai la guardia sull'importanza della memoria storica e della solidarietà.

Il Parlamento europeo ha aperto la sua plenaria commemorando i trent'anni dal genocidio di Srebrenica. È un atto dovuto, giusto e necessario. Lo ha fatto con un discorso sobrio e fermo della presidente Roberta Metsola, che ha ricordato come «migliaia di musulmani bosniaci furono assassinati o fatti sparire, e decine di migliaia di altri furono espulsi con la forza dall'enclave». In aula, due sopravvissuti, Almasa e Almir Salihovi?, hanno ascoltato le sue parole: «Ci ricordate che dietro ogni nome e ogni numero c'è una persona, una famiglia». Ma proprio mentre a Strasburgo si evocano quelle vittime e si rinnovano impegni solenni, a millecinquecento chilometri di distanza, a Kyjiv, una clinica è stata distrutta da un missile russo.

In questa notizia si parla di: srebrenica - lezione - europa - smemorata

Passato e presente | La lezione di Srebrenica, e l’Europa smemorata sull’Ucraina.

