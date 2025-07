Ex caserme nuova vita Una riqualificazione da ottanta milioni di euro

Un progetto che segna un nuovo capitolo per Bergamo: con un investimento di 80 milioni di euro, le ex caserme Montelungo e Colleoni si trasformeranno in un quartiere vivace, innovativo e sostenibile. Un esempio concreto di rigenerazione urbana, capace di ridare vita a un’area strategica di circa 25mila metri quadrati, creando nuove opportunità e valorizzando il patrimonio storico della città . Un’operazione ambiziosa che ridefinirà il volto di Bergamo, ecco come...

È uno degli interventi di rigenerazione urbana più significativi e importanti per la città di Bergamo. Ha preso ufficialmente il via ieri, con la cerimonia della posa della prima pietra, l’intervento di riqualificazione delle ex caserme Montelungo e Colleoni. L’operazione, del valore complessivo di circa 80 milioni di euro, trasformerà le due ex caserme – un’area di circa 25mila mq – in un nuovo, moderno e sostenibile quartiere urbano, restituendo al capoluogo orobico uno spazio strategico. Negli edifici verrà realizzato uno studentato pubblico per il diritto allo studio da 282 posti letto (Studentato Montelungo), una residenza universitaria convenzionata aperta a tutti gli studenti da circa 170 posti letto (Studentato Colleoni), nuove aule didattiche per un totale di oltre 900 sedute, una piazza pubblica, parcheggi interrati pubblici e privati, spazi commerciali e circa 80 appartamenti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Ex caserme, nuova vita. Una riqualificazione da ottanta milioni di euro

In questa notizia si parla di: caserme - riqualificazione - milioni - euro

UniBg e Regione, c’è l’accordo: 15 milioni per la riqualificazione delle caserme Montelungo e Colleoni - Un nuovo capitolo si apre nel cuore di Bergamo: un accordo tra l’Università di Bergamo e Regione Lombardia, del valore di 15 milioni di euro, promette di riqualificare le caserme Montelungo e Colleoni.

Università e appartamenti, così le ex caserme di Bergamo si trasformano Via ai lavori per la rigenerazione della Montelungo e della Colleoni: sorgeranno anche uno studentato, una piazza e spazi commerciali. Intervento da 80 milioni di euro Vai su X

Ieri la firma per la riqualificazione delle ex caserme Montelungo e Colleoni: 15 milioni dalla Regione per residenze e spazi universitari Vai su Facebook

Ex caserme, nuova vita. Una riqualificazione da ottanta milioni di euro; Bergamo, 15 milioni per riqualificare ex caserme Montelungo Colleoni; Redo sgr avvia la riqualificazione delle ex caserme Montelungo-Colleoni.

Ex caserme, nuova vita. Una riqualificazione da ottanta milioni di euro - L’area di 25mila metri quadrati diventerà un quartiere con studentato, residenze universitarie e aule didattiche. Riporta ilgiorno.it

Caserme Montelungo e Colleoni, firma e posa della prima pietra - Parte il progetto di riqualificazione: l’area sarà trasformata in un moderno campus universitario. Si legge su ecodibergamo.it