Valerio Lundini e i VazzaNikki | Noi innamorati della vita vera Non abbiamo il singolo di successo

Valerio Lundini e i VazzaNikki sono l’incarnazione di un’energia autentica e senza filtri, pronti a conquistare il pubblico con il loro sound unico. Quattro adolescenti nel cuore e nella musica, che da quindici ormai quasi diciassette anni portano avanti con passione e ironia il loro viaggio artistico. Il 16 luglio, in una cornice aristocratica come Villa Arconati, ci aspetta una serata indimenticabile: preparatevi a vivere un’estate “Su…mmer with us”.

"Dico sempre che la band ha quindici anni, ma temo siano ormai quasi diciassette". È un tempo piccolo quello che si porta dietro i fatti (e misfatti) musicali di Valerio Lundini e i VazzaNikki, in concerto il 16 luglio, nell'aristocratica cornice di Villa Arconati, col loro " Su.mmer with us ". "Parte del repertorio arriva dall'ultimo album ' Innamorati della vita ', uscito l'anno scorso, ma non mancano cose che stanno lì da molto più tempo" racconta l'autore, comico e conduttore televisivo romano, classe 1986, schiacciato dai molteplici impegni che continuano a dividerlo tra piccolo schermo e palcoscenico.

