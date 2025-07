direttissima 20 treni dirottati sulla linea lenta

Un'altra brutta notizia per i pendolari del Valdarno: dal 18 al 23 luglio, 20 treni saranno dirottati sulla linea lenta a causa di lavori nella Galleria San Donato. Un disagio che si aggiunge alle giĂ notevoli sfide quotidiane, con modifiche orarie e tempi di percorrenza allungati. Rfi e Trenitalia hanno annunciato questa ennesima tegola, lasciando i viaggiatori in attesa di soluzioni piĂą stabili e affidabili.

Ennesima tegola sui pendolari dei treni del Valdarno: dal 18 al 23 luglio, 18 treni regionali e 2 Intercity saranno dirottati sulla linea lenta per lavori nella Galleria San Donato. Nello specifico dal 18 al 21 saranno interessati 9 treni regionali diretti verso Firenze, dal 21 al 23 luglio subiranno deviazioni altri 9 in direzione opposta. Significa modifiche agli orari e un aumento dei tempi di percorrenza. Lo hanno annunciato Rfi e Trenitalia nella riunione convocata con Regione, Comuni e comitati dei pendolari. E proprio questi ultimi tuonano: "Sui lavori vengono usati due pesi e due misure - lamenta il portavoce del comitato pendolari Valdarno Direttissima Maurizio Da Re -: per noi sono previsti allungamenti dei tempi di percorrenza dagli 8 ai 29 minuti oltre alle interferenze con gli altri regionali giĂ in circolazione sulla linea Lenta; per i treni Alta VelocitĂ previsti solo rallentamenti in galleria sulla Direttissima, con pochi minuti di ritardo facilmente recuperabili". 🔗 Leggi su Lanazione.it