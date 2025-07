Alluvione richiesta danni Un mese per le domande Un tutorial per la compilazione

Hai poco più di un mese per richiedere i ristori relativi all’alluvione che ha colpito l’Empolese Valdelsa a marzo. Per facilitare la procedura, la Protezione Civile dell’Unione dei Comuni del Circondario ha realizzato un video tutorial dettagliato, disponibile su YouTube, che guida passo dopo passo nella compilazione della domanda. Non lasciarti sfuggire questa occasione: ecco come ottenere il supporto necessario per completare correttamente la richiesta!

Resta poco meno di un mese per presentare la domanda di ristoro per l’alluvione che ha colpito l’ Empolese Valdelsa il 14 e 15 marzo. In aiuto di chi riscontra difficoltà nella compilazione della richiesta, la Protezione Civile dell’Unione dei Comuni del Circondario ha realizzato e pubblicato un video tutorial disponibile su YouTube all’indirizzo: https:youtu.beL3HqV4lNEAo. Nel video, vengono illustrati tutti i passaggi necessari per compilare correttamente il formulario online previsto dalla Regione Toscana, specificando anche quali documenti devono essere allegati. Termini e modalità per la ricognizione dei danni subiti e per la presentazione delle relative domande di contributo sono stati definiti a giugno. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Alluvione, richiesta danni. Un mese per le domande. Un tutorial per la compilazione

