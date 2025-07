Sostegno ai giovani ricercatori | I talenti vanno incentivati Borse di studio per i dottorati

Investire nei giovani ricercatori significa plasmare il futuro del nostro Paese. Con la rinnovata convenzione tra l’Università di Pavia, la Fondazione Monte di Lombardia e Intesa Sanpaolo, si rafforza l’impegno a sostenere i talenti attraverso borse di studio dedicate ai dottorati in ambiti innovativi. Un investimento strategico che mira a stimolare progresso e crescita, contribuendo a un’Italia più competitiva e all’avanguardia nel mondo.

Rinnovata la convenzione siglata dall' Università di Pavia, dalla Fondazione Monte di Lombardia e da Intesa Sanpaolo volta a potenziare l'offerta formativa dell'Ateneo per giovani ricercatori in ambiti innovativi per il Paese e rafforzare il tessuto economico, sociale e culturale pavese. La partnership, di durata triennale fino al 2029, sostiene dottorati di ricerca in otto contesti scientifici attraverso borse di studio in alcuni degli ambiti più strategici e innovativi per la società: dalla neuro-robotica alla sensoristica, fino alla medicina personalizzata e le scienze della vita. "Il rinnovo della convenzione con banca Intesa Sanpaolo, con il supporto di Fondazione Monte di Lombardia – ha detto il rettore Francesco Svelto –, è una grande notizia per l'Università di Pavia e per i giovani impegnati nella ricerca.

