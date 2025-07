Chiesone è polemica | Il futuro non è chiaro

Stasera a Sondalo, alle 21 nel palazzetto di via Verdi, si accenderanno i riflettori sul controverso Chiesone. Il gruppo di minoranza guidato da Luigi Grassi intende fare chiarezza su una vicenda che ormai divide la comunità, offrendo un quadro aggiornato e trasparente sulle opere di riqualificazione. È fondamentale capire quale sarà il futuro di questa emblemativa area cittadina, perché il presente non è ancora scritto.

SiAmo Sondalo vuol far chiarezza sulla questione del Chiesone. Stasera a Sondalo, alle 21 nel palazzetto dello sport di via Verdi, il gruppo di minoranza che fa capo a Luigi Grassi proverà a spiegare ai propri concittadini e a fare il punto relativamente alle opere per la riqualificazione del cosiddetto Chiesone. "Presentato come uno dei quattro assi nella mano della lista Obiettivi in Comune nel corso della campagna elettorale per le amministrative del 2024, indicato come uno dei temi discussi con la parrocchia e la diocesi fin dal lontano 2019, a un anno dalla riconferma della dottoressa Peraldini a Sindaco – dicono in un comunicato gli esponenti della minoranza – non è ancora chiaro quale sarà il futuro della parte incompiuta della chiesa di San Francesco e della ex casa parrocchiale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it