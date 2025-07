La Marmora via libera al cantiere Cavalcavia chiuso sino al 5 agosto

Finalmente arrivano notizie positive per la viabilità cittadina: la Marmora ottiene il via libera e i lavori sul cavalcavia riprenderanno martedì prossimo. Si tratta di un intervento fondamentale per migliorare la qualità della vita di chi percorre questa arteria strategica, spesso disturbata dal rumore dovuto alle condizioni dei giunti di dilatazione. Un passo importante per una città più silenziosa e sicura, che favorisce un traffico più fluido e meno stressante.

La nuova data di inizio lavori è fissata per martedì della prossima settimana. Allora il cavalcavia La Marmora, uno degli snodi più importanti della circolazione cittadina perché via privilegiata per collegare l'area del centro a quella della prima periferia, sarà chiuso per lavori. L'intervento riguarderà la definitiva sostituzione dei giunti di dilatazione presenti sulla carreggiata che, al passare dei veicoli, generano un rumore costante che disturba i residenti dei condomini che sorgono nelle immediate vicinanze del viadotto. Un problema che era stato evidenziato già diversi anni fa, quando il cavalcavia, che avrebbe dovuto restare chiuso per poche settimane per un intervento di consolidamento, era rimasto chiuso per tre anni perché la situazione era risultata decisamente più compromessa rispetto a quelle che erano le previsioni ed era stato riaperto solo nel 2019 dopo che una metà era stata abbattuta e completamente ricostruita.

