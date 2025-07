visite guidate a le foppe cercando il martin pescatore

Scopri le meraviglie dell’Oasi WWF Le Foppe di Trezzo, un tesoro di biodiversità immerso nel cuore della natura. Prenota una visita guidata e lasciati affascinare dal laborioso habitat dove il martin pescatore danza tra le acque, testimonianza di un ecosistema in continua evoluzione. Tra cambiamenti climatici e specie rare, ogni tappa rivela un mondo di sorprese e meraviglie che aspettano solo di essere esplorate. Un’esperienza unica per appassionati e curiosi desiderosi di scoprire la natura sotto una luce nuova.

Visite su prenotazione all’ Oasi Wwf Le Foppe di Trezzo per godersi un’esperienza immersi nel laboratorio di biodiversità più famoso della zona. "Il cambiamento climatico ha modificato anche la riserva - spiega il referente Fabio Cologni -. Sono scomparse alcune specie, come la pianta carnivora Utricularia vulgaris, ma ne sono nate altre, altrettanto rare e inserite nella direttiva habitat natura 2000 dell’Unione Europea, come meritevoli di massima tutela. Una tra tutte la Lindernia Procumbes, meglio nota come vandellia palustre". Tesori custoditi nell’eden di 11 ettari al confine con la provinciale per Monza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it