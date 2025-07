Scintille sulla statua dei triumviri: un falso storico con i nostri soldi? In piazza Scalpellini, una monumentale opera in marmo e bronzo ricorda Cesare, Crasso e Pompeo nel 56 a.C. Ma il luogo scelto sembra essere un’altra zona, Chiasso Barletti. Un progetto dell’architetto Gabriella Bulckaen, nato da accordi tra Comune e Fondazione Cassa di Risparmio, ha già sollevato prime critiche. “Lascia perplessi la scelta del Comune di...

In piazza Scalpellini una statua commemorativa del triumvirato e della presenza in cittĂ di Cesare, Crasso e Pompeo nel 56 a. C. Ma il luogo non era Chiasso Barletti? L’intento è dell’amministrazione comunale secondo il progetto sviluppato dall’architetto Gabriella Bulckaen sulla base delle intese tra Comune e Fondazione Cassa di Risparmio. Un’opera in marmo e bronzo. E arrivano giĂ le prime critiche. “Lascia perplessi la scelta del Comune di Lucca, assieme alla Fondazione Cassa di Risparmio, di dedicare una statua fuori piazza Anfiteatro all’incontro dei triumviri romani Cesare, Pompeo e Crasso. 🔗 Leggi su Lanazione.it