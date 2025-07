Il ponte da rifare Incentivi per finire prima

Il ponte di via Cadorna sta per tornare a splendere, ma i lavori richiederanno tempo e attenzione. Incentivi e incontri nei quartieri stanno cercando di accelerare i processi, coinvolgendo la comunità nonostante le decisioni siano ancora in fase di definizione. Con una durata prevista di 53 settimane, il progetto è una sfida complessa che richiede collaborazione e pazienza. Ecco cosa c’è da sapere sui prossimi passi e le opportunità per partecipare al cambiamento.

Ponte di via Cadorna, si va. Forse. Due riunione nei quartieri per spiegare. Non molto, per la verità, perché molto è ancora da decidere e poco o nulla partecipate dalla gente. Tuttavia, almeno i desiderata ci sono. I lavori per il ponte dureranno 53 settimane (un anno e sei giorni). Di queste 23 sono per la progettazione e l'assegnazione della gara, 13 di senso unico e 17 di chiusura totale. Ne abbiamo parlato con l'assessore Giorgio Pagliari. Assessore, ci spiega i tre mesi di senso unico? "Saranno 13 settimane dove si permetterà di passare solo in un senso perché i lavori consentiranno questo tipo di transito".

