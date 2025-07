Fratelli d’Italia all’attacco | Noi da sempre contro mafie e criminalità Pd silenzi e patti inutili

Fratelli d’Italia si schiera con forza contro mafie e criminalità, chiedendo azioni concrete invece di silenzi e patti vuoti. A Prato, è ora di cambiare rotta, come evidenziato dal deputato Michelotti che invita a una battaglia decisa contro le infiltrazioni mafiose. Solo con determinazione e unità possiamo proteggere la nostra comunità e garantire un futuro di legalità e giustizia.

“E’ tempo di voltare pagina a Prato “ sottolinea il deputato di Fratelli d’Italia Francesco Michelotti, membro della Commissione sul fenomeno delle mafie anche straniere, collega di Walter Verini, senatore del Pd, ieri intervistato su La Nazione. Onorevole Michelotti, il senatore dem Verini, come lei membro della Commissione antimafia, sottolinea che il Pd vuol fare a Prato una battaglia a tappeto su sfruttamento lavorativo e su infiltrazioni mafiose. “Il collega Verini dovrebbe chiedere ai suoi colleghi locali se hanno volontà, con i fatti, non a parole, di combattere queste battaglie, perché, francamente, finora hanno dimostrato il contrario. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Fratelli d’Italia all’attacco: "Noi da sempre contro mafie e criminalità. Pd, silenzi e patti inutili"

