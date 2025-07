Il ’Festival Puccini’ Da Manon Lescaut a Turandot | su il sipario

Il Festival Puccini, un viaggio tra emozioni e melodie indimenticabili, si anima tra le note di Manon Lescaut e Turandot. Nel suggestivo scenario del lago di Massaciuccoli, il luogo scelto dal Maestro per creare e rigenerarsi, si respira ancora oggi la magia delle sue opere. Torre del Lago continua con passione a celebrare questa grande tradizione, regalando al pubblico un'esperienza unica nel cuore della musica lirica.

di Chiara Caselli Il litorale del lago di Massaciuccoli, nell’entroterra viareggino, è un luogo magico. Proprio per questo, Giacomo Puccini lo scelse come dimora definitiva degli ultimi 30 anni della sua vita per dedicarsi non solo, con la sua proverbiale accidia e preferibilmente di notte, alla composizione degli ultimi grandi capolavori, ma anche per coltivare in libertĂ il suo passatempo preferito, la caccia. E Torre del Lago continua con rinnovata energia ad onorare la memoria del Maestro: il Gran Teatro all’aperto sorge a pochi passi dalla villa Puccini, oggi museo, in un’area che negli ultimi anni è stata oggetto di un fondamentale intervento di riqualificazione che ha interessato la viabilitĂ , l’illuminazione e gli spazi pubblici, ma soprattutto il Belvedere sul lago, trasformato in uno spazio pedonale di rara suggestione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net