Fontana giù il velo | tornata al suo splendore

ancor in corso, ma presto questa meraviglia storica tornerà a incantare cittadini e visitatori. La Fontana Gi249 Il Velo si appresta a risplendere come mai prima, custodendo con orgoglio il cuore di Piazza XX Settembre e l'anima della città stessa.

L'acqua è tornata a zampillare tra le fauci dei leoni, i marmi hanno ritrovato i loro colori originali – il bianco d'Istria, il rosa veronese e il giallo dell'arenaria – e la statua bronzea copia della Dea Fortuna svetta ripulita da incrostazioni e depositi. La Fontana di piazza XX Settembre, simbolo cittadino per eccellenza, è pronta a restituirsi alla città nel suo nuovo splendore. Ma, per ora, solo con lo sguardo: il cantiere è infatti concluso, ma le recinzioni restano, in attesa che si completino gli ultimi passaggi formali. "I lavori sono finiti – annuncia l'assessore ai Lavori Pubblici Gianluca Ilari –.