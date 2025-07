Novak Djokovic la profezia sussurrata all' orecchio di Cobolli

Nel cuore di Wimbledon, tra urla di gioia e silenzi di tensione, una profezia sussurrata all'orecchio di Cobolli sembra aver segnato un momento magico per il tennis italiano. Dopo la battaglia epica sul Centre Court, il giovane romano ha conquistato i quarti di finale, consacrandosi come una promessa da tenere d’occhio. È la prima volta che un talento così brillante si affaccia così in alto nel prestigioso torneo, aprendo nuove speranze per il futuro.

Dopo la grande battaglia andata in scena sul Centre Court di Wimbledon e terminata con il punteggio di 6-7(6) 6-2 7-5 6-4 in favore di Novak Djokovic, tutti i riflettori in realtà sono stati puntati sulla sorpresa del torneo, cioè Flavio Cobolli, capace di avanzare fino ai quarti di finale e di sfoggiare un ottimo tennis. È la prima volta che il romano riesce ad arrivare così lontano in un torneo del Grande Slam e tutto l' All England Club gli ha fatto gli applausi sul Centre Court. Ha dovuto abdicare dopo più di tre ore di gioco contro il maestro Djokovic, dopo aver cominciato vincendo il primo set al tie-break.

