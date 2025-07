Villa Caruso teatro di magie Arrivano gli artisti di strada

Preparati a immergerti in un mondo incantato di meraviglie e stupore! Villa Caruso Bellosguardo si trasformerà in un palcoscenico magico con artisti di strada, equilibristi, giocolieri, clown, spettacoli di fuoco e installazioni luminose. L’Onirica Festival delle Arti di Strada ti aspetta domani e domenica, dalle 19 alle 24, per regalarti un’esperienza indimenticabile tra sogno e realtà. Non mancare, il divertimento è garantito!

Un mondo magico fatto di equilibristi, giocolieri, clown, spettacoli di fuoco, performance immersive, installazioni luminose e artistiche. È quello offerto al pubblico da Onirica, prima edizione del Festival delle Arti di strada che si terrà a Villa Caruso Bellosguardo, nel comune di Lastra a Signa (Firenze) domani e domenica, dalle ore 19 alle 24. Un progetto voluto e sostenuto dal Comune di Lastra a Signa, in collaborazione con Le Petite Voyage, col regista e attore Alessandro Calonaci e con l’Associazione Villa Caruso; sponsor Estra e Publiacqua. I giardini e gli spazi esterni della villa, che fu del grande tenore, saranno grandi palcoscenici all’aperto dove si terranno le performance principali, con spettacoli a rotazione durante l’arco della giornata. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Villa Caruso teatro di magie. Arrivano gli artisti di strada

