Rischio grandine e temporali attesi per il weekend le previsioni meteo

Preparatevi a un weekend all'insegna di temporali e grandinate: le previsioni meteo annunciano intense perturbazioni che colpiranno il Nord Italia tra sabato 12 e domenica 13 luglio, estendendosi anche al Centro. Un quadro meteorologico complesso, con rischi elevati per la sicurezza e le attività all’aperto. Rimanete aggiornati e prendete le dovute precauzioni per affrontare al meglio questa ondata di maltempo. Continua a leggere per tutti i dettagli.

Nel weekend di sabato 12 luglio e domenica 13 luglio attesi forti temporali e grandine sul nord Italia, in particolare tra Trentino Alto Adige, Friuli e Veneto ma con maltempo in estensione anche alle regioni del Centro a causa dell'arrivo di una nuova perturbazione dalla Spagna. 🔗 Leggi su Fanpage.it

