Notte da incubo a Marina Ragazzo pestato a sangue in mezzo a decine di persone

Un’altra notte di tensione e paura a Marina di Grosseto, dove eventi inquietanti scuotono la tranquillità della frazione. Dopo le recenti violenze sessuali denunciate e una violenta rissa nel cuore del paese, la comunità si interroga sulla sicurezza e sulla gestione della sera. Una scena devastante ha visto un ragazzo pestato a sangue tra decine di testimoni impotenti. È il momento di fare chiarezza e garantire protezione per tutti.

Ancora una notte da incubo a Marina di Grosseto. Dopo la denuncia di due violenze sessuali che si sono consumate nei giorni scorsi in due punti diversi della spiaggia della frazione, nella notte tra martedì e mercoledì si è verificata una gigantesca rissa nel centro del paese, nella zona dei giardini dove ci sono i campi da tennis. Tante le persone che hanno assistito ad una scena davvero grave, con almeno dieci individui, tutti – stanto alle testimonianze – di origine straniera, che hanno iniziato a discutere a causa di un presunto furto subìto da uno di loro. Nella zona, dove c’è un chiosco molto frequentato soprattutto d’estate, c’era molta gente. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Notte da incubo a Marina. Ragazzo pestato a sangue in mezzo a decine di persone

