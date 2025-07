Meloni governa da tre anni con il potere in cassaforte e le idee in soffitta

Sei passata dal ruolo di outsider a protagonista indiscussa della scena politica italiana. Con tre anni al timone e un potere consolidato, Giorgia Meloni si prepara a scrivere una nuova pagina della storia del nostro Paese. Ma quali sfide la attendono ora che ha superato i mille giorni di governo? Il futuro sarà all’altezza delle aspettative o le idee in soffitta finiranno per prevalere?

Se non sbagliamo i calcoli, sabato 19 luglio il governo Meloni taglierà il traguardo dei mille giorni. Non sono pochi. Ancora un mesetto e avrà superato per longevità il governo Renzi, ma si può già dire che la leader di Fratelli d'Italia entra nell'albo d'oro dei premier più longevi di questo Paese. Chi l'avrebbe detto, pochi anni fa, che questa militante dell'estrema destra romana, cresciuta nell'agiografia di Giorgio Almirante, per non risalire più su nel tempo, e nelle liturgie tra il nostalgico e il futuristico, una ragazza senza titoli né conoscenze, sarebbe ascesa alla guida del governo di un Paese del G7.

Giorgia Meloni demolisce Elly Schlein: "Macumbe e 10 anni di nulla" - In un acceso confronto in Parlamento, Giorgia Meloni ha stroncato le critiche di Elly Schlein, accusando la segretaria del PD di non aver proposto nulla di concreto dopo dieci anni di governo del centrosinistra.

