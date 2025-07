Provinciale 208 le grandi manovre Fissate le tappe degli interventi

Nel cuore dell’Appennino umbro, la provinciale 208 di San Bartolomeo sta vivendo una rinascita epocale. Le grandi manovre sono ufficialmente in atto, con tappe ben definite per migliorare sicurezza e accessibilità, coinvolgendo enti pubblici e forze di protezione civile. Nei giorni scorsi, si è svolto un incontro fondamentale presso la residenza comunale, segnando l’inizio di un nuovo capitolo per questa arteria strategica, destinata a trasformare il territorio eugubino.

Torna d’attualità il tema riguardante una delle arterie più importanti del territorio eugubino, ovvero la sp 208 di San Bartolomeo. La strada provinciale, infatti, è il fulcro di una serie di interventi compresi in un più ampio progetto che coinvolge Comune, Provincia, Anas e Protezione civile, uniti nell’obiettivo di rafforzare sicurezza, accessibilità e qualità della viabilità. Nei giorni scorsi si è svolto, nella residenza comunale, un incontro alla presenza del sindaco di Gubbio, Vittorio Fiorucci, dell’assessore all’Urbanistica e Lavori Pubblici, Spartaco Capannelli, il presidente della Provincia di Perugia, Massimiliano Presciutti, i referenti tecnici di Anas e dell’impresa Ruberto Costruzioni oltre ai dirigenti della Provincia responsabili della viabilità. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Provinciale 208, le grandi manovre. Fissate le tappe degli interventi

