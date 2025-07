C’è chi crede ancora nella polvere dei sogni Viaggio nelle librerie

Caterina Ceccuti ci trasporta in un affascinante viaggio tra le pagine di ’Leggere Firenze – Viaggio nelle librerie’, dove le parole e le storie prendono vita. Marco Vichi, con il suo stile inconfondibile, dimostra che il vero spostamento avviene tra scaffali e sogni, più autentico di qualsiasi tram o monopattino. Perché, alla fine, il percorso conta più delle distanze percorse...

di Caterina Ceccuti Chi dice che per muoversi servano tram o monopattini? Lo scrittore Marco Vichi dimostra il contrario in ’Leggere Firenze – Viaggio nelle librerie’, nuova uscita dall’insolita forma pentagonale della collana ’Le non guide’ di Mauro Pagliai Editore. L’autore, padre del celebre Commissario Bordelli, invita a perdersi tra scaffali, uscite vecchie e nuove e librai che credono ancora nella polvere dei sogni. Il percorso conta più di cinquanta soste, ripercorrendo librerie vecchie e nuove del capoluogo toscano, distillate dalla rubrica su La Nazione tra il 2023 e il 2025. Una tappa in Corso dei Tintori, tra i grandi classici della ’Cappellini’, per arrivare alla libreria Alfani, nata dopo l’alluvione del ’66 e ancora oggi guidata dalla stessa famiglia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net