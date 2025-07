Tomasi in Valdichiana | Basta ideologie serve pragmatismo

In un clima di attesa per le imminenti elezioni regionali, la Valdichiana si anima di confronti e proposte concrete. Alessandro Tomasi, sindaco di Pistoia, sottolinea un messaggio chiaro: basta ideologie, serve pragmatismo. In un incontro pubblico con figure di rilievo come Michela Guerrini e Giorgio Bastreghi, Tomasi ribadisce l’urgenza di un cambio di passo nell’amministrazione regionale, affinché il futuro sia guidato dai fatti e dalla capacità di risolvere i reali problemi dei cittadini.

Aria di elezioni regionali in Valdichiana, dove ieri Alessandro Tomasi, sindaco di Pistoia, ha partecipato a un incontro pubblico con Michela Guerrini, presidente dell’associazione ’Civicamente Amministrare’, Daniele Tacconi, ex capo di Gabinetto del sindaco De Mossi, e con il noto medico Giorgio Bastreghi. Tomasi ha ribadito la necessitĂ di un cambio di passo dell’amministrazione regionale: "Occorre abbandonare le ideologie e affidarsi al pragmatismo – ha detto –, fare solo ciò che serve e non ciò che l’ideologia suggerisce o impone. Bisogna partire dal ridurre sprechi e spendere proficuamente i denari". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Tomasi in Valdichiana: "Basta ideologie, serve pragmatismo"

In questa notizia si parla di: tomasi - valdichiana - ideologie - serve

Stella all’attacco di Tomasi: "Non è il nostro candidato. Serve un ... - Serve un nome moderato" Il segretario regionale di Forza Italia accende la partita per le Regionali "Il sindaco di Pistoia rappresenta ... lanazione.it scrive

Tomasi: “Ora serve la pace. Noi faremo investimenti, ma la revoca ci ... - Noi faremo investimenti, ma la revoca ci affonderebbe” L'ad di Autostrade per l'Italia: "Sull’entità della riduzione dei pedaggi valuterà Atlantia. Da repubblica.it