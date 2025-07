Alessandro al piano incanta tutta la RSA, regalando un momento di pura magia agli ospiti e al personale della Villa Giovanni Pascoli di Barga. Il giovane talento di appena 12 anni, Alessandro Mazzoni, ha emozionato con le sue note, dimostrando come la musica sia un potente ponte tra generazioni. La sua visita si è trasformata in una meravigliosa sorpresa, lasciando tutti con il cuore pieno di gioia e speranza, ricordandoci il valore universale dell’arte.

Una bella sorpresa per gli ospiti ed in verità anche per tutto il personale della Villa Giovanni Pascoli di Barga, la RSA gestita dalla Società Benemerita Giovanni Pascoli e che ospita circa una settantina di persone. Nei giorni scorsi la visita del giovanissimo musicista Alessandro, che ha voluto allietare tutti suonando al piano. Lui si chiama Alessandro Mazzoni, ha 12 anni e vive a Filecchio con babbo Paolo, ingegnere, e mamma Debora Nutini che è operatrice alla stessa Villa Pascoli. Il piano è una sua grande passione ed è allievo di uno che il piano lo sa suonare assai bene, il Maestro Riccardo Pieri che a Barga non ha certo bisogno di presentazioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it