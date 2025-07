scorpions la coda del rock uno show travolgente

la vera protagonista è stata l’energia travolgente dei leggendari Scorpions, capaci di unire generazioni diverse con il loro rock senza tempo. Un evento memorabile che ha confermato ancora una volta perché questa band rimane un’icona assoluta: il palco si è trasformato in un turbine di emozioni e musica, lasciando tutti con il cuore ancora pulsante di entusiasmo. E questa notte, la leggenda continua…

Oltre ottomila fan scatenati, provenienti da tutta Italia e dall’estero, hanno salutato ieri sera, in piazza Napoleone, la performance degli Scorpions, nell’unica data italiana del loro tour celebrativo di 60 anni di carriera che li ha riportati qui sullo stesso palco che li aveva già visti trionfare nel 2019. Un successo che non conosce età, anche se i capelli bianchi avevano prevalenza in platea anche in questa occasione. Ma non solo, perché gli appassionati del metal di qualsiasi età non si fanno mai sfuggire gli appuntamenti più importanti, proprio come questo. Ed ecco che di nuovo, ancora una volta, ci si ritrova tutti insieme, vestiti di pelle o a torso nudo, a saltare, sudare e cantare sotto un palco da qualche parte nel mondo. 🔗 Leggi su Lanazione.it