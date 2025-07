L’sos dei residenti degli Scopeti | Vogliamo dissuasori e autovelox

I residenti degli Scopeti sono esasperati dal pericolo sulle loro strade e chiedono interventi immediati. Durante un incontro con il sindaco Riccardo Lazzerini, l’assessore Marco Canuti e il consigliere Andrea Vitali, hanno avanzato richieste chiare: installazione di dissuasori e autovelox per garantire la sicurezza di tutti. Le proposte concrete dei cittadini puntano a trasformare le vie del centro in zone più sicure, perché la tutela della comunità viene prima di tutto.

I cittadini degli Scopeti chiedono maggiore sicurezza sulle loro strade: la via che attraversa la frazione sembra una pista da corsa. Nell’incontro per strada con il sindaco Riccardo Lazzerini insieme all’assessore Marco Canuti e al consigliere delegato Andrea Vitali, hanno chiesto agli amministratori dei dissuasori di velocità . Hanno lanciato anche proposte concrete per costringere gli automobilisti a rallentare nel centro abitato: l’installazione di un dosso rallentatore, una rotatoria e anche nuovi autovelox. Quello attualmente presente, è troppo lontano dal centro, hanno sottolineato i cittadini: non serve per garantire la sicurezza della frazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - L’sos dei residenti degli Scopeti: "Vogliamo dissuasori e autovelox"

