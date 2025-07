Impianto dell’aria condizionata fuori uso Ufficio postale chiuso due settimane

L’ufficio postale di Pizzighettone è temporaneamente chiuso fino al 26 luglio a causa di un guasto all’impianto di aria condizionata. Per garantire i servizi ai cittadini, l’attività si trasferisce presso l’ufficio di Grumello Cremonese, che accoglie gli utenti per le prossime settimane. La scelta nasce dall’esigenza di assicurare un ambiente confortevole e funzionale, evitando disagi e mantenendo alta la qualità del servizio.

Chiuso per aria condizionata fuori uso. L'ufficio postale di Pizzighettone fino a sabato 26 luglio si trasferisce presso l'ufficio postale di Grumello Cremonese, una scelta motivata da un'esigenza tecnica: un guasto al sistema di condizionamento dell'aria. Il cartello con le indicazioni è apparso davanti alla porta dell'ufficio di via Monte Grappa, dopo che negli ultimi giorni l'aria condizionata aveva iniziato a dare i primi problemi. Soprattutto per i lavoratori la situazione, con temperature che alcuni giorni sfiorano anche i 40 gradi, diventava davvero insostenibile. Quindi tutti i servizi che normalmente vengono svolti presso questo ufficio sono stati temporaneamente trasferiti a Grumello, in particolare "il ritiro delle pensioni e della corrispondenza in giacenza potrà essere effettuato presso il seguente ufficio", come si legge nel foglio appeso all'ingresso.

