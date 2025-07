Appuntamenti teatrali artistici e culturali ’Radicondoli Festival’

Immergiti nel cuore del Radicondoli Festival 2025, un viaggio tra memoria, dolore e speranza nel suggestivo borgo senese. Dal 12 al 31 luglio, teatro, arte e cultura si intrecciano sotto la guida del regista Massimo Luconi, regalando spettacoli unici come ‘Portraits sans paysage’ della compagnia belga Le nimis groupe. Un’occasione imperdibile per esplorare emozioni profonde e riflettere sui temi universali che ci uniscono. Preparati a vivere un’esperienza indimenticabile.

La memoria, il dolore e la speranza sono le parole chiave dell'edizione 2025 del Radicondoli Festival, che si terrĂ dal 12 al 31 luglio nel borgo senese, tra appuntamenti teatrali, artistici e culturali curati dal regista Massimo Luconi, direttore della rassegna. Tra gli appuntamenti, la compagnia belga Le nimis groupe presenta 'Portraits sans paysage' (27 luglio, ore 19). È un lavoro sui modi in cui gli stranieri vengono segregati e sul lavoro umanitario nei campi profughi di tutto il mondo, portando in scena testimonianze oculari e parole. La compagnia Phoenix, diretta da Abdou Gueye, sarĂ in prima nazionale con 'Discours' (18 luglio).