LIVE MotoGP GP Germania 2025 in DIRETTA | il Sachsenring è uno dei regni di Marc Marquez

Benvenuti amici di OA Sport alla vibrante diretta del venerdì del Gran Premio di Germania 2025 al Sachsenring! Un appuntamento imperdibile che promette emozioni e sorprese, mentre i piloti si preparano a svelare le prime carte in vista di un weekend cruciale per il Mondiale. Tra sogni di gloria e sfide mozzafiato, ogni secondo in pista conta. Seguite con noi gli aggiornamenti live e scoprite chi dominarà questa giornata decisiva.

Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del venerdì del Gran Premio di Germania, undicesimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2025. Sul tortuoso tracciato del Sachsenring ci attende una giornata di capitale importanza per capire quali saranno i reali valori in pista. Si inizierà a fare sul serio con i primi turni in pista e, di conseguenza, proveremo a chiarire i tanti punti di domanda che albergano sul tracciato della Sassonia. Quale sarà il programma della giornata? La classe regina darà il via al proprio lavoro alle ore 10.

