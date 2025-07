Festival ClarinettoMania Artisti da tutto il mondo in concerto

Preparati a vivere un’esperienza sonora indimenticabile: torna a Cesena, dal 29 luglio al 2 agosto, la magica sesta edizione di ClarinettoMania. Un festival unico nel suo genere, che porta in scena artisti da tutto il mondo per celebrare la versatilità e l’emozione del clarinetto. Tra note classiche, jazz e musica etnica, l’evento promette di incantare gli appassionati e i curiosi. Non perdere questa straordinaria immersione musicale che…

Il suono del clarinetto si diffonde per le vie. Ritorna, per la 6ª edizione, la magia del festival musicale ‘ClarinettoMania. Gli appuntamenti a Cesena si terranno da martedì 29 luglio a sabato 2 agosto. Un festival unico in Italia e tra i pochi a livello mondiale, organizzato da Accademia Italiana del Clarinetto Ets. Uno dei pochi festival interamente dedicati al clarinetto, che spazia dalla musica classica alla contemporanea, dal klezmer al jazz, fino alla tradizione popolare di altri Paesi. Cinque giorni di concerti serali e appuntamenti pomeridiani, momenti di alta formazione internazionale, in una formula che intreccia eccellenza musicale e innovazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Festival ClarinettoMania. Artisti da tutto il mondo in concerto

