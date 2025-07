Charlie Hebdo censurato

Il cinema Commune Image di Saint-Ouen ha deciso di non proiettare il provocatorio documentario “Dio può difendersi da solo”, suscitando un acceso dibattito sulla libertà di espressione e la censura. Questo episodio riaccende le polemiche attorno alla possibilità di affrontare temi delicati e controversi nel cinema, evidenziando come la libertà di critica possa essere messa in discussione. Scopri di più su questa vicenda e le sue implicazioni.

Il documentario "Dio può difendersi da solo" non verrà proiettato al cinema Commune Image di Saint-Ouen, nella Senna-Saint-Denis. Il film, che ripercorre il processo per l'.

Charlie Hebdo censurato; Charlie Hebdo, una settimana dopo. Il giornale satirico torna in edicola e non rinuncia al suo taglio corrosivo. Ancora Maometto in copertina.

Charlie Hebdo censurato - Nel 2025 proiettare a Parigi "Dio può difendersi da solo", il documentario sui vignettisti uccisi, è diventato un atto di coraggio ...

