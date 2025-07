L’efficienza energetica può aiutare l’automotive a risollevarsi

L’efficienza energetica può rappresentare la svolta per il settore automotive italiano, uno dei pilastri dell’economia nazionale con oltre 2.100 aziende e 170mila lavoratori. Dopo un 2023 record, i primi mesi del 2025 hanno portato segnali di rallentamento, tra tensioni geopolitiche e transizione ecologica. Tuttavia, investire in innovazione e sostenibilità può rilanciare il comparto, aprendo nuove opportunità e garantendo un futuro più stabile e competitivo.

L’industria automotive è storicamente uno dei pilastri dell’economia italiana, con oltre 2.100 aziende attive, 170mila addetti e un fatturato che nel 2023 ha superato i cinquantotto miliardi di euro. Eppure, i primi mesi del 2025 restituiscono un quadro in chiaroscuro, segnato da dati contrastanti, pressioni geopolitiche, transizione ecologica e sfide strutturali. Secondo l’ultimo report di Anfia, le immatricolazioni in Italia sono diminuite dello 0,6 per cento nel primo quadrimestre del 2025 rispetto allo stesso periodo del 2024, attestandosi a 583.038 unità. Tuttavia, si registra un importante segnale positivo: le auto elettriche sono aumentate del 79,4 per cento, conquistando una quota di mercato del 5,1 per cento. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - L’efficienza energetica può aiutare l’automotive a risollevarsi

