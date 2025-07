Lavori al ponte sull’Arno | Il cantiere va avanti nel rispetto dei tempi

Il Comune di Calcinaia assicura che i lavori al ponte sull’Arno di via Giovanni XXIII procedono senza intoppi, rispettando i tempi stabiliti. Gli interventi del secondo lotto, focalizzati sulla parte inferiore del ponte, garantiscono la circolazione senza chiusure totali, grazie a un senso unico attivo verso Pontedera–Calcinaia e percorsi alternativi ben segnalati. La sicurezza e la fluidità del traffico restano priorità mentre si lavora per migliorare questa importante infrastruttura.

CALCINAIA "I lavori al ponte sull’Arno di via Giovanni XXIII stanno procedendo nel pieno rispetto del cronoprogramma. Gli interventi del secondo lotto riguardano esclusivamente la parte inferiore del ponte e non comportano la chiusura totale del traffico. E’ attivo un senso unico di marcia in direzione Pontedera–Calcinaia, con percorsi alternativi opportunamente segnalati per i veicoli in direzione opposta". Lo scrive il Comune di Calcinaia in una nota pubblicata sul proprio sito istituzionale. "Ad oggi, l’impresa Zampieri, incaricata dell’esecuzione dei lavori, ha avviato la fase di demolizione controllata delle porzioni di calcestruzzo deteriorato presenti nella parte inferiore del ponte – spiega ancora il Comune – Queste operazioni vengono eseguite manualmente da operatori specializzati, al fine di garantire la massima precisione e sicurezza, evitando qualsiasi interferenza con la stabilità della struttura e minimizzando l’impatto acustico e ambientale. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Lavori al ponte sull’Arno: "Il cantiere va avanti nel rispetto dei tempi"

In questa notizia si parla di: ponte - lavori - arno - rispetto

