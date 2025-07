I prodotti del mercato in ufficio | Via a settembre con 4 aziende

A settembre, il mercato di Wagner apre le sue porte a un innovativo progetto di e-commerce, portando i suoi prodotti direttamente nelle aziende della città. Quattro aziende partner si uniscono in questa sfida, offrendo ai dipendenti la comodità di fare la spesa sul posto di lavoro. Un'iniziativa che rivoluziona il modo di acquistare, integrando tradizione e modernità. In cosa consiste questa novità? Scopriamolo insieme.

di Marianna Vazzana Il mercato di Wagner esce dai suoi confini e porta i suoi prodotti in giro per la città, consegnandoli alle aziende che desiderano consentire ai propri dipendenti di “fare la spesa“ sul luogo di lavoro. "È il progetto di e-commerce con cui completiamo il tassello di “Zona Wagner“", spiega Andrea Smidili, referente Marketing del mercato comunale coperto di piazza Wagner che, nato nel 1929, è il più antico della città. In cosa consiste? "Stiamo prendendo accordi con diverse aziende che vogliono agevolare i propri lavoratori facendo sì che possano avere i nostri prodotti enogastronomici direttamente in ufficio oppure, per chi desidera, anche al proprio domicilio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - I prodotti del mercato in ufficio: "Via a settembre con 4 aziende"

In questa notizia si parla di: mercato - aziende - prodotti - ufficio

Morini “Ifis Finance vicina alle aziende italiane e al mercato rumeno” - Morini Ifis Finance si distingue per la sua vicinanza alle aziende italiane e al mercato rumeno. Alberto Morini, General Manager dell'azienda, sottolinea l'importanza di guardare al futuro durante il Forum economico 2025, evidenziando l'impegno a sostenere le imprese con rapidità e efficienza.

L’azienda produttrice di inverter fotovoltaici e sistemi di accumulo inaugura un nuovo ufficio a Milano. Amplia la collaborazione con i distributori nazionali per l'intera gamma di prodotti rivolti ai diversi segmenti di mercato, Cer incluse > Vai su Facebook

I prodotti del mercato in ufficio: Via a settembre con 4 aziende; Ufficio Mercati e Fiere; L'ufficio del futuro tra tecnologia, sostenibilità e flessibilità.

I prodotti del mercato in ufficio: "Via a settembre con 4 aziende" - Intanto è ancora aperto il crowdfunding civico per sviluppare la “community“ con le realtà di quartie ... Riporta ilgiorno.it

Sungrow espande la propria rete sul mercato italiano - L’azienda produttrice di inverter fotovoltaici e sistemi di accumulo inaugura un nuovo ufficio a Milano. qualenergia.it scrive