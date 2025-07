Regione parificato il bilancio ’24 Bacchettate sui conti della sanità

La regione ha parificato il bilancio 821.724, ma con riserva: la decisione, fondamentale per la salute e la trasparenza, si lega alla delicata questione dei fondi Arpa e alla futura sentenza della Corte Costituzionale. Questa sospensione, che coinvolge due capitoli, rappresenta un passaggio cruciale per l’amministrazione regionale, chiamata ad affrontare le incognite di un processo ancora aperto. La partita sulla legittimità costituzionale dei fondi è ormai alle battute finali, e il futuro si decide il 21 settembre.

"La parifica pronunciata, che dice che i conti sono regolari, è la cosa positiva che la Giunta incassa oggi all'inizio della sua amministrazione. Quindi parifichiamo il bilancio dovendo però sospendere due capitoli che sono diretta conseguenza della questione di legittimità costituzionale sui fondi Arpa che pende davanti alla Corte Costituzionale e che il 21 settembre dovrebbe decidere". Il presidente della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, Antonello Colosimo (nella foto), fa il quadro della situazione al termine dell'udienza per il giudizio di parificazione del Rendiconto generale della Regione per l'esercizio 2024, quello che – per capirci – era ancora di competenza della Giunta Tesei.