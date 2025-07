Dopo lo smottamento riaperto il tratto di alzaia a nord dello Stallazzo

Dopo lo smottamento, il tratto di alzaia a nord dello Stallazzo a Paderno d’Adda è stato interamente ripristinato, restituendo sicurezza e bellezza a questa storica area lungo il Naviglio. Ora, cittadini e visitatori possono godersi nuovamente questa pittoresca zona come punto di sosta privilegiato, raggiungibile a piedi dal sentiero di Porto d’Adda o percorrendo l’alzaia stessa, per un’esperienza di relax e natura senza pari.

Dopo una riapertura parziale, da ieri è stato completamente ripristinato il tratto dell'alzaia a nord dello Stallazzo, a Paderno d'Adda. L'area, nei pressi della Conca delle Fontane, lungo il Naviglio di Paderno, è oggi utilizzata come punto di sosta e si può raggiungere a piedi dalla frazione di Porto d'Adda, attraverso un sentiero di 400 metri che scende al fiume, ma è anche raggiungibile percorrendo l'alzaia del Naviglio a partire dalla Centrale Bertini. L'ondata di maltempo di lunedì sera aveva causato uno smottamento lungo l'Alzaia a nord. "Un segnale evidente della fragilità del nostro territorio e dell'importanza di continuare a prendercene cura con attenzione e responsabilità", avevano detto i responsabili del gruppo Solleva, che gestisce le attività di ristoro, aggiungendo: "Continueremo a monitorare la situazione e a collaborare con chi di competenza per tutelare questo luogo tanto amato".

