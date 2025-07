Prime Video ancora più sexy | in arrivo Gioli Ferilli Giannetta E Pif

Prime Video si prepara a sorprendere ancora, portando nel 2025 contenuti irresistibili e innovativi. Con star come Gioli, Ferilli, Giannetta e Pif, l’offerta si fa più sexy e coinvolgente che mai. La strategia è chiara: mettere lo spettatore al centro di un universo di emozioni senza confini. Tra novità sportive, film e serie imperdibili, il futuro si preannuncia ricco di sorprese che ci terranno incollati allo schermo.

"La nostra missione è sempre stata chiara: mettere lo spettatore al centro". Nel corso del Prime Video Presents 2025, la Country Manager Viktoria Wasilesky va dritta al punto. Durante l’evento sono state presentate svariate novità che vedremo nei prossimi mesi, a partire dallo sport. Oltre alla Uefa Champions League, su Prime Video arriva infatti l’ Nba. Tanti i film e le serie tv. Ad annunciarli Nicole Morganti, Head of Originals Southern Europe che sottolinea: "Ci saranno contenuti in lingua inglese, ma di produzione italiana". Si parte con Hotel Costiera (24 settembre), action drama con Jesse Williams, Maria Chiara Giannetta e Tommaso Ragno girato in Costiera amalfitana per passare a Italian Postcards, serie diretta dalla regista premio Oscar Jessica Yu e girata a Palermo nei prossimi mesi e Love Me Love Me - Cuori magnetici, adattamento del romance young adult di Stefania S. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Prime Video “ancora più sexy“: in arrivo Gioli, Ferilli, Giannetta. E Pif

Palinsesti Prime Video 2025-2026: Francesco Totti “defunto” in Roast in Peace, il debutto di Filippo Bisciglia come attore in “Ancora più sexy” , l’accoppiata Gassmann e Ranieri nel film di Natale - Durante la presentazione dei palinsesti 2025-2026 di Prime Video, è emerso un panorama ricco di sorprese e innovazioni, tra cui il commovente addio a Francesco Totti, il debutto attoriale di Filippo Bisciglia in "Ancora più sexy", e l’attesa reunion di Gassmann e Ranieri nel film natalizio.

Il nostro obiettivo è offrire agli spettatori un’esperienza integrata che combini eccellenza locale e produzioni internazionali”, ha dichiarato Viktoria Wasilewski, Country Manager di Prime Video Italia. Prime Video ha presentato a Roma il suo prossimo anno di c Vai su Facebook

