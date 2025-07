Un documentario rivela i crimini sessuali sistematici commessi da Hamas il 7 ottobre

Seicentoquarantaquattro giorni sono trascorsi dal terribile 7 ottobre 2023, quando Hamas scatenò una spirale di violenza che seminò morte e dolore. Un nuovo documentario svela inediti dettagli sui crimini sessuali sistematici commessi, portando alla luce un orrore spesso nascosto dietro le quinte. In un contesto internazionale segnato da manifestazioni e media compiacenti, è fondamentale conoscere e non dimenticare la verità nascosta dietro questa tragedia.

Seicentoquarantatré sono i giorni trascorsi da quel tremendo 7 ottobre 2023, dalle stragi feroci di Hamas che uccisero milleduecento persone e portarono al rapimento, con la deportazione a Gaza, di oltre duecentocinquanta tra uomini, donne e bambini, sottoposti a una prigionia fatta di soprusi, vessazioni e violenze sessuali. In tante parti del mondo, le manifestazioni pro-palestinesi, amplificate da media e comunicazione conniventi, hanno rimosso totalmente i fatti del 7 ottobre e hanno saputo, in maniera estremamente sofisticata, trasformare agli occhi delle pubbliche opinioni le vittime israeliane in carnefici.

