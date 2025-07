Atmosfera Polifonico Cori da tutto il mondo

Preparati a immergerti in un viaggio sonoro senza confini: "Il Polifonico" 2025 trasforma Arezzo nella capitale mondiale della musica corale, unendo voci da ogni angolo del pianeta. Dalle Filippine all’Estonia, passando per Hong Kong, Belgio, Cina e Italia, il festival più longevo d’Europa celebra la diversità e l’universalità del canto, con concerti, convegni, masterclass e il prestigioso 73° Concorso Guido d’Arezzo. Un appuntamento imperdibile per gli amanti della coralità internazionale.

Dalle Filippine all’Estonia, passando per Hong Kong, il Belgio, la Cina e l’Italia: " Il Polifonico ", il festival internazionale di musica corale piĂą longevo d’Europa, arriva da Arezzo con l’edizione 2025 dal 19 al 24 agosto, per trasformare la cittĂ toscana nella capitale mondiale della polifonia con concerti, convegni, masterclass e il 73° Concorso Polifonico Internazionale "Guido d’Arezzo", evento di riferimento per la coralitĂ mondiale. Un’edizione speciale che celebra i 500 anni dalla nascita di Giovanni Pierluigi da Palestrina (1525–1594), a cui sarĂ dedicata una sezione monografica del concorso e un programma inaugurale d’eccezione, curato dall’Ensemble De Labyrintho. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Atmosfera Polifonico. Cori da tutto il mondo

Atmosfera Polifonico. Cori da tutto il mondo

