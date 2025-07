Case d’autore per promuovere il territorio

Scopri le affascinanti case d’autore di Bagno a Ripoli, un territorio che da sempre ispira artisti di talento. Questi spazi, custodi di creatività, raccontano storie di passione e innovazione, rendendo il paesaggio un vero e proprio museo vivo. Dalla Woodman Residency Foundation alle case-studio di scultori e fotografi, ogni angolo svela un mondo unico. Un viaggio tra arte e natura che ti invita a immergerti nella magia di questa terra straordinaria.

I paesaggi di Bagno a Ripoli hanno ispirato e ispirano tanti artisti che hanno scelto questa terra per vivere e esprimere la propria creatività. Sono 11 le " case d'autore " sul territorio: dalla Woodman Residency Foundation che rende merito alla ceramista Betty Woodman, al marito ceramista, pittore e fotografo George e alla figlia fotografa Francesca, alla casa-studio degli scultori Marcello Guasti e Artemisia Viscoli; dallo studio alle Gualchiere di Remole dove lavora lo scultore Piero Gensini alla Finnish Artists'Studio Foundation, luogo di incontro degli artisti finlandesi in Italia. Ci sono poi la casa-studio dello scultore Riccardo Biondi e della designer di moda Alessandra Jane, quella del fotografo ed editore Massimo Pacifico e di Christina Wendt, disegnatrice di moda e illustratrice di libri per bambini, ma anche le residenze-laboratorio degli scultori Antonio Crivelli, Silvano Porcinai e Mimmo Roselli, lo studio della fotografa Giovanna Sparapani e la casa-studio del documentarista e fotografo Neri Fadigati con 130mila documenti dell'Archivio Giovanni Battista Giorgini.